С экс-руководства Корпорации развития Курской области взыскали свыше 4 млрд рублей

Иск Генпрокуратуры удовлетворен.фото: t.me/gumvdsoЛенинский районный суд Курска обязал взыскать с девяти физических лиц и восьми организаций более 4,1 млрд руб, фигурантами дела были бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его два заместителя и шесть других граждан, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.