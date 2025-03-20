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С экс-руководства Корпорации развития Курской области взыскали свыше 4 млрд рублей

С экс-руководства Корпорации развития Курской области взыскали свыше 4 млрд рублей

Иск Генпрокуратуры удовлетворен.фото: t.me/gumvdsoЛенинский районный суд Курска обязал взыскать с девяти физических лиц и восьми организаций более 4,1 млрд руб, фигурантами дела были бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его два заместителя и шесть других граждан, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.

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