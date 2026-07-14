Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко: Буданов на посту министра обороны не изменит ход СВО

Марочко: Буданов на посту министра обороны не изменит ход СВО

Ожидаемое назначение главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на поле боя, но это "опасная рокировка", так как он сосредоточится на подготовке терактов.

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