Марочко: Буданов на посту министра обороны не изменит ход СВО

Ожидаемое назначение главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на поле боя, но это "опасная рокировка", так как он сосредоточится на подготовке терактов.