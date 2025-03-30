В России завершается разработка первой литографической системы

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) и компания «Планар» завершили разработку первой в России литографической системы, способной поддерживать технологические процессы класса 350 нм (0,35 микрона).
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