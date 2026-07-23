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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российским легкоатлетам не выделили квоты на юношеские Олимпийские игры 2026 года

Российским легкоатлетам не выделили квоты для участия в юношеских Олимпийских играх-2026.  Об это заявил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики ( ВФЛА ) Борис Ярышевский.

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