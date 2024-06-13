Форум «Урбанист-капиталист» пройдет в Красноярске

20 июня в Красноярске стартует фестиваль Invest Fest 2024. В программе форум «Урбанист-капиталист», инвестиционный тур по объектам коммерческой недвижимости в Красноярске, реновацией которых занимаются организаторы форума: тюменская редевелоперская компания «Колесник» и ее красноярский партнер — «КрасРедевелопмент» Андрея Шевелева.