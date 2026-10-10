ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

35 подписчиков

Спецслужбы ФРГ подняты по тревоге: во Франкфурте заподозрили политический поджог склада для ВСУ и беженцев

Спецслужбы ФРГ подняты по тревоге: во Франкфурте заподозрили политический поджог склада для ВСУ и беженцев

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 10 октября, ФедералПресс. В немецком Франкфурте-на-Майне до основания выгорел склад, на котором хранились предназначавшиеся для отправки на Украину объемы гуманитарного груза.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым