Кирилл Николаев: Мы сильные, потому что мы вместе

21 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава государства дал оценку ходу спецоперации, внешнеполитической ситуации, а также уделил особое внимание социальным и экономическим вопросам.
21 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава государства дал оценку ходу спецоперации, внешнеполитической ситуации, а также уделил особое внимание социальным и экономическим вопросам.
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