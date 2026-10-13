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Калужские новости

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В Калужской области проведут антикоррупционное исследование за 840 тысяч рублей

В Калужской области проведут антикоррупционное исследование за 840 тысяч рублей

В Калужской области за 840 тысяч рублей проведут исследование уровня бытовой и деловой коррупции, по итогам составят рейтинг муниципалитетов и коррупционную карту региона.

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