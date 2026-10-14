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«Супруги, родители и дети первыми видят, что человек катится в пропасть». В Госдуме призвали разрешить самозапрет на азартные игры по инициативе родственников

В Госдуме предложили разрешить родственникам лудоманов оформлять самозапрет на азартные игры. Напомним, с 1 сентября у россиян появилась возможность устанавливать самозапрет на азартные игры на срок от 12 месяцев.

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