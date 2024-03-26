Агаларов учтет «мнение страны» при восстановлении «Крокуса»

татьяна кирк

Восстановят ?А за чей счёт, господин олигарх ? Вас надо на скамью подсудимых за экономию на негорючих материалов, за велосипедные замки на дверях запасных выходов, за отсутствие вооружённой охраны зрителей, за отсутствие должной противопожарной системы.... Как минимум, это преступная халатность и смерть полутора сотен человек и на вашей совести, если, конечно, она у Вас есть , хотя, подозреваю, что Вы забыли, что это такое.