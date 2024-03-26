Здание было частично разрушено при пожаре “Крокус Сити холл” www.globallookpress.com/Сергей Булкин Теракт в «Крокусе» унес 139 жизней.
Агаларов учтет «мнение страны» при восстановлении «Крокуса»
Комментарии
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татьяна кирк
Восстановят ?А за чей счёт, господин олигарх ? Вас надо на скамью подсудимых за экономию на негорючих материалов, за велосипедные замки на дверях запасных выходов, за отсутствие вооружённой охраны зрителей, за отсутствие должной противопожарной системы.... Как минимум, это преступная халатность и смерть полутора сотен человек и на вашей совести, если, конечно, она у Вас есть , хотя, подозреваю, что Вы забыли, что это такое.
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19 час.
lady lyudmila
Да! Он забыл про совесть. А почему его не берут под стражу ? И он даже не боится, не убегает.
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12 час.
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