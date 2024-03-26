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    Да! Он забыл про совесть. А почему его не берут под стражу ? И он даже не боится, не убегает.Агаларов учтет «м...
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    Восстановят ?А за чей счёт, господин олигарх ?  Вас надо на скамью подсудимых за экономию на негорючих материалов, за...Агаларов учтет «м...

Агаларов учтет «мнение страны» при восстановлении «Крокуса»

Агаларов учтет «мнение страны» при восстановлении «Крокуса»

Здание было частично разрушено при пожаре “Крокус Сити холл” www.globallookpress.com/Сергей Булкин Теракт в «Крокусе» унес 139 жизней.

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Комментарии
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татьяна кирк
Восстановят ?А за чей счёт, господин олигарх ?  Вас надо на скамью подсудимых за экономию на негорючих материалов, за велосипедные замки на дверях запасных выходов, за отсутствие  вооружённой охраны зрителей, за отсутствие должной  противопожарной системы.... Как минимум, это преступная халатность и смерть полутора сотен человек и на вашей совести, если, конечно, она у Вас есть , хотя, подозреваю, что Вы забыли, что это такое.
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19 час.
lady lyudmila
Да! Он забыл про совесть. А почему его не берут под стражу ? И он даже не боится, не убегает.
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12 час.

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