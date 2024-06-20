"Возмутительная трата денег": В США впустую потратили 42,5 млрд на подключение американцев к интернету

Власти США впустую выделили десятки миллиардов на подключение американцев к интернету.Известный американский бизнесмен Илон Маск возмутился тратами правительства США на госпрограмму Байдена по обеспечению высокоскоростного интернета для жителей страны.
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