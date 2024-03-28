Новости Китая 28.03.2024

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Короткие новости Китая за 28 марта 2024 года. 1. Поставки Apple iPhone в Китае в феврале упали на 33% из-за жесткой конкуренции Apple является свидетелем существенного падения поставок iPhone в Китае: в феврале они сократились на 33 процента по сравнению с предыдущим годом, поскольку американская компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны китайских внутренних конкурентов, … Сообщение Новости Китая 28.