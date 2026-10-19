ДОНЕЦК, 19 октября. /ТАСС/. Российские морпехи за три дня уничтожили шесть бронированных машин ВСУ у Доброполья, рассказал ТАСС командир десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Центр" Гриша Степанян.
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