Ганзейский союз

Рождение этого купеческого союза на самом деле прочно связано с закатом старых городов и рождением городов нового типа, которые позже и сделали возможным основание и рост Ганзы, которая сначала начиналась как объединение северогерманских купцов, собравшихся для защиты своих интересов, а к середине XIV века уже превратилось в целое объединение городов.