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Киган Мюррэй набрал 29 очков и 7 подборов в игре Летней лиги с «Оклахомой»

Киган Мюррэй набрал 29 очков и 7 подборов в игре Летней лиги с «Оклахомой»

Форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй стал самым результативным игроком матча Летней лиги НБА в Лас-Вегасе против «Оклахомы» (80:86).

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