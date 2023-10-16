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Депутат Бессараб: преданность своему отечеству необходимо хранить в душе ежедневно

Депутат Бессараб: преданность своему отечеству необходимо хранить в душе ежедневно

Предприниматель Рахман Янсуков предложил учредить в России День патриотизма. В беседе с RT ситуацию прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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