Измельчитель зерна ´Бобруйскагромаша´ вошел в число лучших товаров Республики Беларусь.

Фото телеграм-канала ´Бобруйскагромаш´Продукция ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ - измельчитель зерна ИУВЗ-20М - признана ´Лучшим товаром Республики Беларусь´ 2024 года в номинации ´Продукция производственно-технического назначения´ и удостоена специальной награды в номинации ´За успехи в импортозамещении´.
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