Управление физической культуры и спорта Нур-Султана сообщило предпринимателям о прекращении госфинансирования спортсекций. Позже письмо было отозвано

Журналист Владимир Жарков опубликовал письмо руководителя управления физической культуры и спорта Нур-Султана Самата Жилкибаева, в котором тот сообщает о прекращении государственного финансирования столичных спортсекций в 2022 году в связи с израсходованием выделенных на это денег.