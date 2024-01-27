Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Фадеев
    В принципе так мужик - если мужик - и поступает всегда, ибо сперва защитник есть, потом - все остальное. Но, если ряд...Мужской взгляд: «...
  • Воробей
    Можно сделать вывод: если  всё ещё есть собственные силы, то уступи  место тому, у кого сил предположительно намного ...Мужской взгляд: «...
  • Elena Compton
    Мрак! Такое ощущение что маму впопыхах выпихнули из дома когда она не была готова!)))) дочку откровенно жаль - и с ге...Похудевшая Анна М...

Самые стильные мать и дочь: Аня Пересильд, сыгравшая Айгуль, и Юлия Пересильд на церемонии «Золотой орел»

Самые стильные мать и дочь: Аня Пересильд, сыгравшая Айгуль, и Юлия Пересильд на церемонии «Золотой орел»

Две звезды в одной семье Вчера в Москве прошла ХХII церемония вручения кинопремии «Золотой орел». Впервые на ней была вручена номинация «Первой актрисе в космосе», которую получила, как уже можно догадаться, Юлия Пересильд за фильм «Вызов», где сыграла хирурга Женю Беляеву, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету, чтобы прооперировать заболевшего космонавта МКС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх