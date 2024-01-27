Самые стильные мать и дочь: Аня Пересильд, сыгравшая Айгуль, и Юлия Пересильд на церемонии «Золотой орел»

Две звезды в одной семье Вчера в Москве прошла ХХII церемония вручения кинопремии «Золотой орел». Впервые на ней была вручена номинация «Первой актрисе в космосе», которую получила, как уже можно догадаться, Юлия Пересильд за фильм «Вызов», где сыграла хирурга Женю Беляеву, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету, чтобы прооперировать заболевшего космонавта МКС.