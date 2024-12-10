Украинский офицер: ВСУ нанесли удар по СИЗО со своими пленными в Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по СИЗО со своими пленными в Курской области,.ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по СИЗО со своими пленными в Курской области, рассказал взятый в плен украинский офицер, его слова привел телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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