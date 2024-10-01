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Царьград

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В США более 1,7 млн населения находится без света из-за сильного урагана "Хелен"

В США более 1,7 млн населения находится без света из-за сильного урагана "Хелен"

Самое большое количество людей без электричества выявили в штате Южная Каролина.Более 1,7 миллиона американских потребителей в пострадавших от урагана "Хелен" штатах остаются без электричества.

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