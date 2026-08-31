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Легенде СССР пришлось сбегать к заболевшей дочери! Великий Якушев думал, что его накажут, а ему налили вина

Легенде СССР пришлось сбегать к заболевшей дочери! Великий Якушев думал, что его накажут, а ему налили вина

Жесткие порядки, неожиданная развязка.Хоккеисты, которым сейчас по 17–18 лет, вряд ли вздрагивают при упоминании слова «База».

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