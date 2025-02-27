Спрос на жилье в Москве растет: январь 2025 обошел декабрь

На массовом рынке первичной недвижимости Москвы усилился отложенный спрос: в январе 2025 года количество покупательских запросов на 20% превысило уровень декабря 2024 года, а согласно предварительным итогам февраля, спрос вырос еще на 8%, отметили эксперты «ИНКОМ-Недвижимости».