«Если в поисковике вбить «татарский костюм», появится очень много пародий на мои работы»

Что нового можно привнести в татарский национальный костюм? Какие цвета предпочитали татары в прошлом? За что захейтили костюм Ралины Арабовой? Почему татарская тюбетейка должна быть простой, а не расшитой узорами? Об этом и многом другом в интервью «Интертату» рассказал модельер, дизайнер национальной одежды Султан Салиев.