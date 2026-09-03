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"Каждый купит домик": Гатилов назвал условия для жилой застройки Белокурихи

"Каждый купит домик": Гатилов назвал условия для жилой застройки Белокурихи

Для туристических территорий Алтая остро встает кадровый вопрос — найма и размещения сотрудников, которые будут обслуживать построенные санатории, отели, апартаменты и другие объекты.

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