В Южной Корее робот раздавил рабочего, перепутав с овощным ящиком

По информации от Yonhap, в Южной Корее произошел несчастный случай на заводе по распределению сельхозпродукции, где роботизированный манипулятор, работающий по алгоритму, случайно прижал сотрудника к конвейерной ленте.
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