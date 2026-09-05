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Чёрная и очень серьёзная немецкая неблагодарность с далеко идущими последствиями

Чёрная и очень серьёзная немецкая неблагодарность с далеко идущими последствиями

  В Германии установили личности двух подозреваемых по делу об инциденте с дроном в Лейпциге 4 августа, в котором накануне обвинили Россию.

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игорь рыбаков

Ха ха!!! Наивные чепушилы и буратины... А чего вы ждали? Что прокатит - мы же свои буржуинские... Хрен вам по самые гланды... Мы для них индейцы и папуасы... А хороший индеец - мертвый индеец...