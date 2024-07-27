«Тех, кто против Олимпиады назвал «г*вноедами» и «оголтело-квасными»»: Блогер о выходке Губерниева

Военный обозреватель Сергей Колясников прокомментировал открытие Олимпиады-2024 в Париже. Колясников отметил, что на Олимпиаде в Париже толпа трансов спародировала «Тайную вечерю» а само открытие Олимпиады, превратили в ЛГБТ истерию.