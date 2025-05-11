РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны

Американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе, это превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства, говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности.