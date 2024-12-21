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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер не поехал с «Майами» на матч в Орландо, но может присоединиться к команде позже

Лидер «Майами» не поехал на матч в Орландо, но может присоединиться к команде позже. Встреча состоится в субботу и станет для «Хит» второй за два дня.

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