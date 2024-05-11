За последние годы в России умерли при странных и загадочных обстоятельствах уже несколько известных банкиров. Почти все они сделали своё состояние и карьеру в лихие 90-е.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: БАНКИРОВ ИЗ 90-Х НАКРЫЛА ЭПИДЕМИЯ СТРАННЫХ СМЕРТЕЙ В понедельник, 6 мая, в Москве скончался банкир Александр Филипьев, участвовавший в создании бизнес-империи олигарха Михаила Прохорова на залоговых аукционах.
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