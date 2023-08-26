Я малозарабатывающий мужчина. Мне непонятно зачем мужчины с маленьким заработком хотят завести семью

Ну да, ну да. Мы-то 50 лет назад женились, будучи генеральными директорами, а не простыми инженерами с копеечной зарплатой. Оказывается, нельзя было, а мы и не знали. А может это любовь?

В

Воробей

В статье один важный аспект совсем обошли молчание, но ведь он вполне реален: проблема не только в том, что небогатые супруги заводят детей, которых им трудно достойно вырастить, но и в том, что они имеют тенденцию в конце концов довольно быстро развестись, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому, вопрос, на деле, стоит: "А стоит ли оно того?" Имея в виду то, что в социуме западного типа объективно существуют условия, когда семьи не имеют былой прочности, и потому стоит ли небогатому мужчине в это ввязываться, чтобы в конце концов закончить только с алиментами в качестве "трофея"? Быть небогатыми и вдвоём, в любви, дружно прилагать силы к продвижению вперёд — одно дело. А быть небогатым и ещё платить алименты — совсем иное!