Пожилые люди в столичном регионе поджигают банкоматы и взрывают пиротехнику

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лина любимцева

Идиот и молодом, и в пожилом возрасте будет идиотом. Я ПОДОЗРЕВАЮ, что сейчас начнется травля пожилых людей. Придумали, чо ТОЛЬКО пожилые поджигают и взрывают вашим банкоматы!! ВЫ ЧТО ТАМ, СОВСЕМ УЖЕ ОБОРЗЕЛИ?!! Кретины!! К ЧЕМУ ВЕДУТ ТАКИЕ РАЗГОВОРЫ?!!!