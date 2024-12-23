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Пожилые люди в столичном регионе поджигают банкоматы и взрывают пиротехнику

Пожилые люди в столичном регионе поджигают банкоматы и взрывают пиротехнику

В Москве и Московской области за минувшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Идиот и молодом, и в пожилом возрасте будет идиотом. Я ПОДОЗРЕВАЮ, что сейчас начнется травля пожилых людей.  Придумали, чо ТОЛЬКО пожилые поджигают и взрывают вашим банкоматы!! ВЫ ЧТО ТАМ, СОВСЕМ УЖЕ ОБОРЗЕЛИ?!! Кретины!!  К  ЧЕМУ ВЕДУТ ТАКИЕ РАЗГОВОРЫ?!!!
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2 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Всех таких престарелых отправить на лечения мозгов от айцгемера.Хотя бы подумали как они будут получать свою пенсию и остальных людях?Как только носит земля таких людей не адекватных.
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1 час.

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