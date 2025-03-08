Американский лидер Дональд Трамп «наконец-то» начал демонстрировать хотя бы небольшое давление на РФ.
The Hill: Трамп начал оказывать небольшое давление на Россию
Комментарии
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Ольга Каширина
На Россию лучше не давить, у нее вменяемый президент. Лучше выяснять и обсуждать все добром. Но принципиальность и разумность в этом случае надо соблюдать
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20 час.
ВР
Вера Роднова
А вот интересно, этих идиотов в США,жизнь чему то учит?
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19 час.
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