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The Hill: Трамп начал оказывать небольшое давление на Россию

The Hill: Трамп начал оказывать небольшое давление на Россию

Американский лидер Дональд Трамп «наконец-то» начал демонстрировать хотя бы небольшое давление на РФ.

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Комментарии
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Ольга Каширина
На Россию  лучше не давить, у нее вменяемый президент. Лучше  выяснять и  обсуждать все добром.  Но  принципиальность и разумность в этом случае надо соблюдать
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20 час.
ВР
Вера Роднова
А вот интересно, этих идиотов в США,жизнь чему то учит?
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19 час.
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