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Великобритания и Украина договорились усилить санкции против России

Великобритания и Украина договорились усилить санкции против России

Великобритания и Украина согласились усиливать санкционное давление на Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра королевства Бориса Джонсона после его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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