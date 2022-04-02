Великобритания и Украина договорились усилить санкции против России

Великобритания и Украина согласились усиливать санкционное давление на Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра королевства Бориса Джонсона после его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Великобритания и Украина согласились усиливать санкционное давление на Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра королевства Бориса Джонсона после его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Свежие комментарии