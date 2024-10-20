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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Игра про современных Черепашек-ниндзя TMNT: Mutants Unleashed оказалась никому не нужн...

Игра про современных Черепашек-ниндзя TMNT: Mutants Unleashed оказалась никому не нужн...

Игра про современных Черепашек-ниндзя TMNT: Mutants Unleashed оказалась никому не нужнаУж не знаем, как обстоят дела с популярностью современных Черепашек-ниндзя у детей нашего времени, но что касается игровой адаптации приключений четырех братьев — тут дела явно не очень.

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