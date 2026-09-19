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Индия не должна отказываться от нефти РФ из-за новых тарифов США — GTRI

Индия не должна отказываться от нефти РФ из-за новых тарифов США — GTRI

Продолжать покупать российскую нефть даже после принятия США закона об «адских санкциях» против России должна Индия для обеспечения своей долгосрочной энергетической безопасности, заявил основатель индийской Инициативы по исследованию глобальной торговли (GTRI) Аджай Шривастава 19 сентября, сообщает портал Moneycontrol.

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