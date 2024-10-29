Средневековье XХІ века Отличительной особенностью последнего десятилетия стало стремительное насыщение России мигрантами из стран Средней Азии.
Ползучая колонизация: долгосрочная программа Ми-6 по развалу России
Комментарии
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СК
Сергей Котов
Идет планомерное строительство великого турана по Эрдогану; или вы этого не видите?-это вопрос к солнцеликому и власти в общем, и да!, на деньги ми6 и госдепа в том числе, а точнее при их содействии Турецкой республике происходит радикализация Кавказа и заселение, в основном радикально настроенного молодого мужского населения, на территории России. А теперь про то, почему это стадо так себя вольготно чувствует у нас в стране? Ответ: потому что и на западе это знают, в России за время правления..... построена новая модель политического и экономического устройства- это КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ СТРОЙ с элементами НЕОФЕОДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, а так как вся средняя Азия опустилась до феодального уровня и на Кавказе все одичали, то такой политический "климат" им очень подходит. Касаемо диаспор тоже самое. У ВВП просто нет национальной политики, как в СССР, а как правило только сотрясение воздуха и показуха-"о многонациональной и многоконфессиональной стране".
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21 час.
Алексей Мельник
А по чему автор ставит вопрос "нам", ведь при попустительстве властей на различных уровнях идет эта ползучая "колонизация", а в конце "Мы действительно хотим повторения ...". Вопрос надо ставить ВЛАСТИ, а вот если она будет продолжать заигрывать со среднеазиатскими "братушками" то вопроса уже не будет, придется сметать всех и вся. Но вопрос к власти. Депутатов отзывать, вызывать вотум недоверия правительству. Но в данное время войны это сделать сложно и Мишустин этим пользуется
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19 час.
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