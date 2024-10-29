БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ползучая колонизация: долгосрочная программа Ми-6 по развалу России

Ползучая колонизация: долгосрочная программа Ми-6 по развалу России

Средневековье XХІ века Отличительной особенностью последнего десятилетия стало стремительное насыщение России мигрантами из стран Средней Азии.

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Комментарии
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СК
Сергей Котов
Идет планомерное строительство великого турана по Эрдогану; или вы этого не видите?-это вопрос к солнцеликому и власти в общем, и да!, на деньги ми6 и госдепа в том числе, а точнее при их содействии Турецкой республике происходит радикализация Кавказа и заселение, в основном радикально настроенного молодого мужского населения, на территории России. А теперь про то, почему это стадо так себя вольготно чувствует у нас в стране? Ответ: потому что и на западе это знают, в России за время правления..... построена новая модель политического и экономического устройства- это КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ СТРОЙ с элементами  НЕОФЕОДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, а так как вся средняя Азия опустилась до феодального уровня и на Кавказе все одичали, то такой политический &quot;климат&quot; им очень подходит. Касаемо диаспор тоже самое. У ВВП просто нет национальной политики, как в СССР, а как правило только сотрясение воздуха и показуха-&quot;о многонациональной и многоконфессиональной стране&quot;.
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21 час.
Алексей Мельник
А по чему автор ставит вопрос &quot;нам&quot;, ведь при попустительстве властей на различных уровнях идет эта ползучая &quot;колонизация&quot;, а в конце &quot;Мы действительно хотим повторения ...&quot;. Вопрос надо ставить ВЛАСТИ, а вот если она будет продолжать заигрывать со среднеазиатскими &quot;братушками&quot; то вопроса уже не будет, придется сметать всех и вся. Но вопрос к власти. Депутатов отзывать, вызывать вотум недоверия правительству. Но в данное время войны это сделать сложно и Мишустин этим пользуется
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19 час.

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