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JD Sports заходит в Мексику через партнёрство с Grupo Axo

JD Sports заходит в Мексику через партнёрство с Grupo Axo

Британский ритейлер спортивной одежды JD Sports объявил о выходе на рынок Мексики через долгосрочное франчайзинговое соглашение с Grupo Axo.

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