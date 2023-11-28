В Мангистау самые низкие цены на сжиженный газ – министр

Журналист Асхат Ниязов на своем YouTube-канале «Обожаю» опубликовал новый выпуск рубрики «Министры». Спикером стал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, который рассказал о том, что будет с ценами на сжиженный газ в ближайшем будущем.
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