Срочно! Успешное движение у Волчанска: резервы ВСУ уничтожены ракетным ударом

▪️Группировка войск "Север" продолжает освобождение приграничных районов Харьковской области. ▪️На Волчанском направлении российские войска продвинулись на 100-500 метров, успешно отбив две контратаки противника.
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