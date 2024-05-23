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  • Любовь Головина
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Срочно! Успешное движение у Волчанска: резервы ВСУ уничтожены ракетным ударом

Срочно! Успешное движение у Волчанска: резервы ВСУ уничтожены ракетным ударом

▪️Группировка войск "Север" продолжает освобождение приграничных районов Харьковской области. ▪️На Волчанском направлении российские войска продвинулись на 100-500 метров, успешно отбив две контратаки противника.

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