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Украинцам пообещали переезд в Америку за вывод из окружения в Курской области натовских офицеров

Украинцам пообещали переезд в Америку за вывод из окружения в Курской области натовских офицеров

Чьих военных просит не добивать американский президент? Светлана Гомзикова Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Алексей Анпилогов Украинским боевикам поступило интересное предложение — за спасение иностранных наемников, которые в составе ВСУ вторглись в Курскую область, им пообещали предоставить возможность переехать в Соединенные Штаты.

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Комментарии
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Н
Николай
А что к НАОвцам мочилово не применимо!?
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22 час.
Vladimir Lioubimcev
Ишь, как Трамп ПОДМАЗЫВАЕТ!!
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16 час.
W
Walery
Очевидно эти задержанные имеющие охрану в своей сути охотники за органами...  и имеют большие доходы если сам Трамп за них ходатайствует.
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9 час.
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