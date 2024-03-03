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Экипаж «Победы» незаконно снял с рейса представителя настоящей элиты России, и поплатился за это уголовной статьей

Экипаж «Победы» незаконно снял с рейса представителя настоящей элиты России, и поплатился за это уголовной статьей

Вчера 130K прочитали Буквально два дня назад я опубликовал статью о бизнес-вумен из Люберец, которая в День защитника Отечества не пустила в свою кофейню действительно защитника — военнослужащего Российской армии, который приехал домой в отпуск.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ну &quot;ОБ ЧЁМ&quot; можно говорить, если президент говорит ОДНО, а МРАЗИ делают всё по-своему!👀😜👈🤠
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16 час.

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