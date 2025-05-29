«С уважением Вашему Величеству»: иноземец потребовал у Верховного возобновить работу узбекской диаспоры - видео

Под его руководством как раз те 100 млн и заедут. Ребенку понятно.

Андрей

Все диаспоры на территории РФ, в том числе и циганские должны приравниваться к экстремистким организациям! А все проблемные вопросы, граждане других стран, должны решать в своих посольствах и консульствах.....