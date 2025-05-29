«С уважением Вашему Величеству»: иноземец потребовал у Верховного возобновить работу узбекской диаспоры - видео

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Комментарии
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Сергей
Под его руководством как раз те 100 млн и заедут. Ребенку понятно.
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1 час.
Андрей
Все диаспоры на территории РФ, в том числе и циганские должны приравниваться к экстремистким организациям! А все проблемные вопросы, граждане других стран, должны решать в своих посольствах и консульствах.....
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42 мин.
АА
Архипов Алексей
А хи-хи не хо-хо?
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40 мин.
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