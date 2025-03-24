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Суд отказался закрывать заседание по УДО Ефремова

Суд отказался закрывать заседание по УДО Ефремова

Актер Михаил Ефремов и его адвокат просили, чтобы рассмотрение процесса об условно-досрочном освобождении проходило в закрытом для СМИ режиме, поскольку на нем будут разглашаться личные данные подсудимого.

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