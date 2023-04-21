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Второе событие годовой программы лектория ярмарки искусства «1703» в ЦВЗ «Манеж»

Второе событие годовой программы лектория ярмарки искусства «1703» в ЦВЗ «Манеж»

Как можно коллекционировать что-то виртуальное? Пару десятилетий назад это было сложно представить. Однако развитие цифровых технологий повлияло и на мир искусства: художники всё чаще передают свои идеи с помощью диджитал-инструментов и платформ.

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