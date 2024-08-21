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Узнать и обезвредить

Узнать и обезвредить

По статистике, ежесекундно 94 абонента получают телефонный звонок от мошенников. За сутки цифра превышает 8 миллионов! Аферисты выманивают деньги под разными предлогами, причем теперь в ходу появились новые схемы, о которых рассказали эксперты Aif.

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