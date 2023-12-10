Украинка Харлан: российским спортсменам не место на Олимпийских играх

Украинская саблистка Ольга Харлан резко раскритиковала Международной олимпийский комитет (МОК) за решение допустить российских атлетов на Олимпийские игры - 2024 в Париже и отметила, что ее это не удивляет, но возмущает.
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