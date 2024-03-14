Зимние стельки с фольгой: почему ими лучше не пользоваться?

﻿﻿Содержание Стелька с фольгой: какой стороной класть? И почему они не спасают тебя от холода? Почему зимой мерзнут ноги в обуви? Почему стельки из алюминиевой фольги не пропускают тепло? Когда зимой мерзнут ноги, многие покупают войлочные стельки с фольгой в надежде, что они согреют ноги внутри обуви в холодную погоду.