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Кухня и дом

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Зимние стельки с фольгой: почему ими лучше не пользоваться?

Зимние стельки с фольгой: почему ими лучше не пользоваться?

﻿﻿Содержание Стелька с фольгой: какой стороной класть? И почему они не спасают тебя от холода? Почему зимой мерзнут ноги в обуви? Почему стельки из алюминиевой фольги не пропускают тепло? Когда зимой мерзнут ноги, многие покупают войлочные стельки с фольгой в надежде, что они согреют ноги внутри обуви в холодную погоду.

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