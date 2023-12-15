Диетолог Гинзбург посоветовал дегустационное употребление новогодних салатов

Зачастую новогодний стол включает жирные и высококалорийные блюда. Как встретить праздник налегке и избежать негативных последствий для здоровья, рассказал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «ФедералПресс».
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